Розничная торговля бензином в России стала убыточной

К началу августа продажа бензина в рознице принесла убытки из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет».

По состоянию на 1 августа чистая маржа по бензину АИ-92 составила минус 1,1 рубля за литр, по АИ-95 — минус 1,4 рубля. Прибыльность заправок поддерживает только продажа дизтоплива, маржа которого остаётся положительной — 8,1 рубля за литр.

На этом фоне рост цен на бензин начал обгонять инфляцию. По данным Росстата, с начала года по 4 августа топливо подорожало на 4,9% при общей инфляции 4,37%.