11 августа, 11:39

Розничная торговля бензином в России стала убыточной

Петромаркет: Продажа бензина на АЗС в августе начала приносить убытки

Обложка © freepik / senivpetro

К началу августа продажа бензина в рознице принесла убытки из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет».

По состоянию на 1 августа чистая маржа по бензину АИ-92 составила минус 1,1 рубля за литр, по АИ-95 — минус 1,4 рубля. Прибыльность заправок поддерживает только продажа дизтоплива, маржа которого остаётся положительной — 8,1 рубля за литр.

На этом фоне рост цен на бензин начал обгонять инфляцию. По данным Росстата, с начала года по 4 августа топливо подорожало на 4,9% при общей инфляции 4,37%.

На бирже цены выросли ещё сильнее: 8 августа стоимость АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые превысила 80 тысяч рублей за тонну, а АИ-92 достигла 68,6 тысячи рублей — почти на уровне исторического максимума.

С 1 августа вводится новый запрет. Как изменятся цены на бензин и дизель в конце лета
