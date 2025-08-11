Встреча Путина и Трампа
11 августа, 11:43

Хуснуллин: Рыночная ипотека в России почти перестала существовать

Обложка © Life.ru

Доля рыночной ипотеки в России снизилась до 20%, тогда как 80% приходится на льготные программы. Ранее ситуация была обратной: на льготное кредитование приходилось около 30%, а 70% сделок оформляли по рыночным условиям. Такое соотношение на рынке новостроек сложилось впервые, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, без господдержки рынок мог бы «схлопнуться» и понести огромные потери.

«Мы впервые столкнулись с тем, что рыночная ипотека почти перестала существовать как класс. Если бы мы не стали поддерживать льготные программы, ситуация была бы критической. Нам удалось её удержать», — отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что охлаждение ипотеки началось с 1 июля 2024 года, ещё до повышения ключевой ставки Центробанком. Эти меры, а также введённые ограничения на льготное кредитование и ужесточение требований к банкам и заёмщикам серьёзно повлияли на рынок и застройщиков.

Ранее вице-премьер Хуснуллин предупредил о риске банкротства 19% девелоперов в России. Он добавил, что большинство домов, запланированных к сдаче в 2025 году, скорее всего, будут достроены, но дальше начнутся проблемы.

Марина Фещенко
