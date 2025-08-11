Громкий скандал разразился вокруг имени польского премьер-министра Дональда Туска. По данным Politico, европейские средства, выделенные Варшаве на постковидное восстановление экономики, были растрачены на роскошные и весьма сомнительные тусовки. Коалиция политика сейчас срочно пытается урегулировать ситуацию.

Парадоксальным образом, небрежно реализованная кампания по обеспечению прозрачности привела к шокирующим открытиям: часть столь необходимых средств ЕС, предназначенных для помощи после пандемии, оказалась направленной на крайне спорные цели, такие как организация свингер-впати, походы в пиццерию и солярий, посещение и дегустацию спиртного в сети водочных заведений.

Скандал набрал обороты после того, как правительство обнародовало интерактивные онлайн-карты получателей грантов. Программа стоимостью 1,2 миллиарда злотых (282,3 миллиона евро) была призвана возродить гостиницы, рестораны и культурные учреждения, пострадавшие от пандемии. Но у польского правительства, вероятно, были иные планы.

Туск пообещал проявлять «абсолютную нетерпимость» к любому нецелевому использованию фондов Евросоюза.

«Мы приложили слишком много усилий для снятия блокировки с этих миллиардов, чтобы позволить кому-то растратить их впустую», — заявил премьер в соцсети X.

Прокуратура начала расследование по факту растраты средств нецелевым образом.