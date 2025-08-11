Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:22

Исследование показало, что москвичам некогда заниматься сексом

Мосопрос: Отсутствие свободного времени мешает 39% москвичей заниматься сексом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Большинству москвичей мешают в сексуальной жизни нехватка времени, денег или энергии. Также среди проблем в интимной жизни — отсутствие желания и плохое здоровье. Об этом узнали в новом Мосопросе сети районных сообществ М125.

Согласно исследованию, 39% опрошенных жалуются на дефицит времени – особенно мало его в Новокосино, Тимирязевском и Бирюлево. 31% считают секс слишком дорогим удовольствием (чаще всего в Медведково, Митино и на Соколе), а 24% испытывают отсутствие сил, причём самая сильная апатия зафиксирована в Мещанском, Измайлово и Куркино.

Лишь 4% москвичей пожаловались на отсутствие желания (преимущественно в Хамовниках, Левобережном и Обручевском), а здоровье подводит лишь 2% респондентов – в Марфино и Ломоносовском районах. При этом для жителей всех столичных округов занятие сексом остается исключительно по обоюдному желанию: вариант «отсутствие согласия» не набрал ни одного голоса.

Курорт для бактерий: Врач рассказал, кто может поселиться в женщине после секса в реке или бассейне
Курорт для бактерий: Врач рассказал, кто может поселиться в женщине после секса в реке или бассейне

Ранее сексолог посоветовал парам после секса разговаривать друг с другом. Можно аккуратно поинтересоваться тайными желаниями партнёра, спросив, есть ли у него неосуществлённые фантазии. Ещё одна неожиданная, но действенная идея — ассоциировать секс с едой.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar