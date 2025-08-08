Курорт для бактерий: Врач рассказал, кто может поселиться в женщине после секса в реке или бассейне

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе настоятельно не рекомендует и даже запрещает россиянам заниматься сексом в воде — будь то море, бассейн, река или озеро.

По словам врача, большинство открытых водоёмов в стране не соответствуют санитарным нормам для купания. Бактериальный состав воды может меняться ежедневно, и даже вчера безопасное место уже сегодня может попасть под запрет.

Даже обычное купание в загрязнённой воде грозит кишечными инфекциями или кожными заболеваниями. А при половом контакте в воде риск заражения возрастает многократно гинеколог Борис Лордкипанидзе

Он отметил, что во время фрикций вода с бактериями может проникать глубже, вызывая не только местное воспаление, но и распространение инфекции в органы малого таза. Особенно уязвимы в этом случае женщины — последствия могут включать серьёзные нарушения работы внутренних органов и длительное лечение.

Медик советует при появлении дискомфорта или необычных выделений после такого контакта немедленно обратиться к врачу.