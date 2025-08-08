Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:42

Курорт для бактерий: Врач рассказал, кто может поселиться в женщине после секса в реке или бассейне

Гинеколог Лордкипанидзе: Интим в море, реке и бассейне очень опасен для здоровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitadot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikitadot

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе настоятельно не рекомендует и даже запрещает россиянам заниматься сексом в воде — будь то море, бассейн, река или озеро.

По словам врача, большинство открытых водоёмов в стране не соответствуют санитарным нормам для купания. Бактериальный состав воды может меняться ежедневно, и даже вчера безопасное место уже сегодня может попасть под запрет.

quote

Даже обычное купание в загрязнённой воде грозит кишечными инфекциями или кожными заболеваниями. А при половом контакте в воде риск заражения возрастает многократно

гинеколог Борис Лордкипанидзе

Он отметил, что во время фрикций вода с бактериями может проникать глубже, вызывая не только местное воспаление, но и распространение инфекции в органы малого таза. Особенно уязвимы в этом случае женщины — последствия могут включать серьёзные нарушения работы внутренних органов и длительное лечение.

Медик советует при появлении дискомфорта или необычных выделений после такого контакта немедленно обратиться к врачу.

Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс
Гинеколог поддержала удалёнку во время месячных, но озвучила важный нюанс

Ранее инфекционист предупредила россиян о рисках ношения шорт и юбок в общественных местах и транспорте. По словам специалиста, контакт кожи с сиденьями и поручнями может привести к заражению бактериями, вирусами и грибками.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar