Ирина Дубцова перешла на новый этап отношений с возлюбленным в роскошном турецком отеле
Новый возлюбленный Дубцовой Петренко познакомил её со своими детьми
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / piaivan
Певица Ирина Дубцова в прошлом месяце раскрыла тайну личной жизни — артистка перестала скрывать, что встречается с директором крупного бьюти-бренда Иваном Петренко. Отношения пары развиваются стремительно. И вот уже новый бойфренд познакомил 43-летнюю возлюбленную со своими детьми от предыдущего брака и даже взял их на совместный отдых.
Недавно пара отправилась в совместный отпуск в Турцию. Дубцова и Петренко заселились в шикарный отель, где стоимость номеров стартует от 100 тысяч рублей за ночь. В соцсетях Ирина опубликовала фото с дочерью и сыном Петренко от первого брака.
«Все дети в этом мире должны быть счастливы. Моя милота», — подписала снимок Дубцова.
Напомним, что месяц назад певица Ирина Дубцова появилась на церемонии модной премии, проведя весь вечер в компании Ивана Петренко. После официальной части мероприятия, пара вместе вышла из здания, отказавшись от комментариев для журналистов.