Ирина Дубцова перешла на новый этап отношений с возлюбленным в роскошном турецком отеле

Певица Ирина Дубцова в прошлом месяце раскрыла тайну личной жизни — артистка перестала скрывать, что встречается с директором крупного бьюти-бренда Иваном Петренко. Отношения пары развиваются стремительно. И вот уже новый бойфренд познакомил 43-летнюю возлюбленную со своими детьми от предыдущего брака и даже взял их на совместный отдых.

Недавно пара отправилась в совместный отпуск в Турцию. Дубцова и Петренко заселились в шикарный отель, где стоимость номеров стартует от 100 тысяч рублей за ночь. В соцсетях Ирина опубликовала фото с дочерью и сыном Петренко от первого брака.

«Все дети в этом мире должны быть счастливы. Моя милота», — подписала снимок Дубцова.