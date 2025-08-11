В Алтайском крае река Кучук окрасилась в розовый цвет и погубила рыбу

В Алтайском крае река Кучук неожиданно приобрела розовый оттенок, что вызвало тревогу у местных жителей. По их словам, в воде замечена массовая гибель рыбы, а в воздухе ощущается резкий химический запах.

Как отмечают очевидцы, особенно сильно загрязнение проявилось в левом рукаве реки возле дамбы. Туда через овраг попадают стоки с близлежащих сельскохозяйственных угодий. Проблема осложняется тем, что загрязнённая вода движется в сторону водозаборных сооружений посёлков Нижний Кучук и Химиков.

Эксперты опасаются, что на участке между населёнными пунктами Степное и Нижний Кучук может произойти полное уничтожение водных биоресурсов.

Для выяснения причин происшествия на место прибыли представители контролирующих ведомств. Проверку начали специалисты Минприроды, Роспотребнадзора и Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Алтайского края.