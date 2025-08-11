Озеро в Приморье превратилось в «‎тархун»‎ и жутко завоняло

Озеро Ханка, расположенное в Приморском крае, окрасилось в неестественно яркий зелёный цвет. Однако это обстоятельство нисколько не помешало отдыхающим. Соответствующими кадрами делятся очевидцы.

В Приморье озеро Ханка зацвело и приобрело зелёный оттенок. Видео © Telegram / «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья»

«Вода пресноводного озера Ханка летом приобрела яркий зелёный окрас и странный запах. Несмотря на сложившуюся обстановку, отдыхающие продолжают наслаждаться купанием в водоёме», — говорится в публикации телеграм-канала «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья».

Как объяснил kp.ru Вадим Серков из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН, так называемое «озеро тархуна», появившееся в России, не является поводом для беспокойства. Специалист отметил, что необычный цвет водоёма возник из-за цветения воды, которое происходит при массовом размножении одноклеточных зеленых водорослей в стоячей воде. По мнению эксперта, вероятной причиной этого явления стало повышение температуры воды.