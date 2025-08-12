Встреча Путина и Трампа
12 августа, 04:51

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

С 7:35 по московскому времени действуют временные ограничения на приём и отправку воздушных судов в аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Введённые ограничения направлены на обеспечение безопасности авиасообщения, уточняют в ведомстве.

За ночь ПВО сбила 25 дронов ВСУ над Ростовской областью и Ставропольским краем
Ранее план «Ковёр» ввели в аэропортах Пензы и Саратова. Ограничения в пензенской воздушной гавани действуют с 5:53 по московскому времени. Аналогичные меры в аэропорту Гагарин вступили в силу в 5:05 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

