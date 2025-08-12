Украинские военные перед отправкой на позиции заменяют оружие НАТО на автоматы Калашникова. Об этом заявил пленный украинский офицер Сергей Носиковский в интервью РИА «Новости».

«Два, по-моему, или три пулемёта FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулемётчиков, они учились ими пользоваться... И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой «калаши», — рассказал Носиковский.

По его словам, в подразделении также находилась иностранная техника, включая американский бронетранспортёр International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. Однако после потери двух таких машин командование запретило их использование для переброски личного состава, сославшись на высокую стоимость эксплуатации.

Носиковский отметил, что решение отказаться от западного вооружения перед выходом на передовую было принято командованием. По его мнению, это связано с нецелесообразностью использования сложного оборудования в условиях активных боевых действий.