«С Украины бы не долетели»: Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России
Генерал Попов заявил, что БПЛА в Нижнем Новгороде и Рязани запускались из России
Запуск беспилотников по Нижнему Новгороду, Рязани и Московскому региону мог производиться с территории России, считает военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. Он отметил, что дроны могли быть запущены злоумышленниками, которым украинские спецслужбы обещали вознаграждение.
«С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar, которых у ВСУ осталось столько, что по пальцам одной руки пересчитать можно, ну, может, двух. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — цитирует Попова аif.ru.
Генерал предположил, что беспилотники, атакующие российские города, скорее всего, относятся к средней дальности. Он описал их как аппараты с размахом крыла около 3-4 метров и длиной 3,5 метра, способные нести 6-8 кг взрывчатки. Для обеспечения точности такие дроны запускаются с расстояния примерно 150 км от цели.