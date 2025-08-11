«С Украины бы не долетели»: Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России

Запуск беспилотников по Нижнему Новгороду, Рязани и Московскому региону мог производиться с территории России, считает военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. Он отметил, что дроны могли быть запущены злоумышленниками, которым украинские спецслужбы обещали вознаграждение.

«С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности. Это, например, турецкие Bayraktar, которых у ВСУ осталось столько, что по пальцам одной руки пересчитать можно, ну, может, двух. Во-вторых, дроны быстро бы обнаружили и сбили российские средства ПВО», — цитирует Попова аif.ru.