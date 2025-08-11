Над Оренбургской и Самарской областями сбили пять украинских БПЛА

Над Оренбургской и Самарской областями 11 августа в промежутке с 14:50 до 17:10 были сбиты пять украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.





По данным ведомства, все БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Три аппарата были обнаружены и ликвидированы в Оренбургской области, а два – в Самарской.