Над Оренбургской и Самарской областями сбили пять украинских БПЛА
Над Оренбургской и Самарской областями 11 августа в промежутке с 14:50 до 17:10 были сбиты пять украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, все БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Три аппарата были обнаружены и ликвидированы в Оренбургской области, а два – в Самарской.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями.