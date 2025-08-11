Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 17:19

Над Оренбургской и Самарской областями сбили пять украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Над Оренбургской и Самарской областями 11 августа в промежутке с 14:50 до 17:10 были сбиты пять украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, все БПЛА были перехвачены и уничтожены дежурными силами ПВО. Три аппарата были обнаружены и ликвидированы в Оренбургской области, а два – в Самарской.

Российские бойцы сбили неопознанный украинский дрон в зоне СВО
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями.

Наталья Демьянова
