12 августа, 10:16

Волочкова назвала жизнь в России своим главным человеческим долгом

Балерина Волочкова заявила, что никогда не уедет из России

Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Известная балерина Анастасия Волочкова не планирует покидать Россию ни при каких обстоятельствах, даже ради отношений с иностранным гражданином. Об этом артистка заявила в беседе с «Газетой.ru».

«Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг — жить в России. Меня знают здесь абсолютно все, даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним», — подчеркнула балерина.

Волочкова дополнила, что гастролировать можно где угодно. Однако в последние годы она выступает исключительно в России, и все её представления доступны для публики абсолютно бесплатно. По словам балерины, у неё никогда не было мысли об отъезде из страны и не будет.

А ранее Волочкова рассказала, что ей удалось побывать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2003 году. По словам балерины, они 1,5 часа говорили в резиденции российского лидера. Кроме того, Путин всегда ставил резолюции на письмах, которые писала Волочкова.

Дарья Нарыкова
