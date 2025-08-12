Бастрыкин поручил возбудить дело после жестокого избиения ребёнка в Приамурье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ребёнка группой сверстников в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое 11 августа на пляже в Шимановске. На нём запечатлено, как группа подростков нападает на своего сверстника. Несколько мальчиков бьют одного, в том числе по голове и лицу, и требуют вернуть 250 рублей. Правоохранители уже установили личности всех участников инцидента. Как отметили в СК, возраст подростков, вовлечённых в конфликт, составляет не более 12 лет.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Амурской области Коротких А.С. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.