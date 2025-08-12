Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:11

Бастрыкин поручил возбудить дело после жестокого избиения ребёнка в Приамурье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ребёнка группой сверстников в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое 11 августа на пляже в Шимановске. На нём запечатлено, как группа подростков нападает на своего сверстника. Несколько мальчиков бьют одного, в том числе по голове и лицу, и требуют вернуть 250 рублей. Правоохранители уже установили личности всех участников инцидента. Как отметили в СК, возраст подростков, вовлечённых в конфликт, составляет не более 12 лет.

«Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Амурской области Коротких А.С. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

Вырвали ногти, избили: Родной отец с мачехой запытали 10-летнюю девочку и выбросили на трассу
Вырвали ногти, избили: Родной отец с мачехой запытали 10-летнюю девочку и выбросили на трассу

Ранее сообщалось, что на Камчатке завели дело на руководство лагеря, где избили девочку. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Дети
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar