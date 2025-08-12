Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 11:58

Чужой среди своих: Учёные подселили робота к стае тибетских антилоп

В Китае внедрили животноподобного робота в стаю антилоп для наблюдения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

В рамках новаторского исследования, направленного на раскрытие тайн жизни тибетских антилоп – вида, чьи особенности до сих пор остаются малоизвестными, – китайские учёные применили необычный подход. Они создали робота-двойника, внешне неотличимого от настоящей антилопы и оборудованного передовыми камерами для детального наблюдения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В Китае внедрили робота в стаю антилоп. Видео © X/ ChinaScience

Робот способен передвигаться на четырёх ногах и адаптирован к суровым условиям высокогорных районов Тибета. Эксперимент проводился в природоохранной зоне Кэкэсили, расположенной на высоте свыше 4600 метров над уровнем моря. По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Лянь Синьмина, использование робота позволило преодолеть традиционные трудности дистанционного изучения поведения животных и обеспечить получение детальных изображений и точной информации.

Клубок смерти: Исследователи доказали существование «крысиного короля»
Клубок смерти: Исследователи доказали существование «крысиного короля»

Ранее в Германии учёные обнаружили в одной из палеонтологических коллекций целый скелет неизвестного ранее вида плезиозавров – длинношеих морских ящеров юрского периода. Окаменелость десятилетиями хранилась в коллекции, но до сих пор не подвергалась тщательному изучению

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Китай
  • Животные
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar