Чужой среди своих: Учёные подселили робота к стае тибетских антилоп

В рамках новаторского исследования, направленного на раскрытие тайн жизни тибетских антилоп – вида, чьи особенности до сих пор остаются малоизвестными, – китайские учёные применили необычный подход. Они создали робота-двойника, внешне неотличимого от настоящей антилопы и оборудованного передовыми камерами для детального наблюдения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В Китае внедрили робота в стаю антилоп. Видео © X/ ChinaScience

Робот способен передвигаться на четырёх ногах и адаптирован к суровым условиям высокогорных районов Тибета. Эксперимент проводился в природоохранной зоне Кэкэсили, расположенной на высоте свыше 4600 метров над уровнем моря. По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Лянь Синьмина, использование робота позволило преодолеть традиционные трудности дистанционного изучения поведения животных и обеспечить получение детальных изображений и точной информации.