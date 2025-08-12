Два человека погибли и 10 пострадали в двух ДТП в Ингушетии

В Ингушетии в ночь на 12 августа произошло два массовых ДТП, в которых два человека погибли и десять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Аварии случились на 589 км трассы Р-217 «Кавказ» с разницей в один час. По данным ведомства, первое столкновение произошло между Toyota Camry, Lada Vesta, Mercedes и Lada Granta.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, из них двое погибли», — говорится в сообщении.

Позднее на месте происшествия произошло второе ДТП — водитель Lada Priora совершил столкновение с двумя патрульными автомобилями. В результате пострадали три сотрудника полиции, пишет Mash Gor.

Против водителя Mercedes возбуждено уголовное дело. Тем временем СК начал доследственную проверку по факту возможной халатности должностных лиц органов ГИБДД.