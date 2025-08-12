Бывшие супруги отправились летать на параплане в Бразилии и погибли
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande
Бывшие муж и жена из Бразилии разбились на параплане. О трагическом происшествии сообщает издание The Sun.
По данным газеты, 8 августа 29-летний инструктор по парапланеризму и подводному плаванию Луан Калор Каннелас Гомеш да Силва и его экс-супруга Ванесса ду Насименту Алвес совершили полёт на параплане в городском парке Нитерой. Они стартовали с холма, однако потеряли управление и потерпели крушение. У погибших осталась трёхлетняя дочка.
Сообщается, что сигнал о происшествии поступил в Пожарную службу штата Рио-де-Жанейро в 12:57 по местному времени. На пляж Чаритас была отправлена машина скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали гибель Силвы и Алвес.
Примечательно, что за пять дней до трагедии мужчина совершил аналогичный полёт с двумя спутниками. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.
