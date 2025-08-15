Встреча Путина и Трампа
Рыбалка с соавтором «Новичка» и пентхаус в водном стадионе: необычные факты о новом миллиардере Петре Белом

Оглавление
Пентхаусы на воде: где живёт новый российский миллиардер Пётр Белый
Связи семьи Белого с иноагентами
На чём на самом деле разбогател Пётр Белый
Судьбоносная рыбалка
Как Пётр Белый замешан в громких делах о взятках и растратах
Сбежал ли Пётр Белый в Дубай? Тайная распродажа элитной недвижимости в Москве

Forbes доложил о появлении нового долларового миллиардера в России: им стал Пётр Белый, основатель компании «Промомед», которая выпускает аналоги «Оземпика» и препараты от коронавируса. Что известно о Белом и как он живёт?

14 августа, 21:15
Миллиардер Пётр Белый — что о нём известно. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович, © Shutterstock / FOTODOM / Iljanaresvara Studio, © elitnoe

Пентхаусы на воде: где живёт новый российский миллиардер Пётр Белый

Внутри легендарного советского водного стадиона «Динамо» есть двухуровневые пентхаусы с прямым выходом к Химкинскому водохранилищу и собственными смотровыми площадками.

Стадион «Динамо» был построен в 1935 году и является памятником архитектуры. Изначально состоял из гавани, эллинга, трёх бассейнов и трибун на 3000 человек. В девяностые строение обветшало и стало превращаться в руины. От полного разрушения его спас ресторатор Аркадий Новиков, открывший элитное заведение в центральном корпусе. Сюда потянулись толстосумы. Стадион окончательно перестал использоваться по назначению, но приобрёл нарядный вид и оброс офисно-жилыми пристройками, возле начали швартоваться роскошные яхты.

По информации из Росреестра, некий Пётр Белый приобрёл в стадионе «Динамо» три дюплекса и одно машиноместо. Покупки совершались в период с 2014-го по 2021 год. Общая площадь приобретений составила 512 квадратов. Суммарная цена — до 300 млн рублей. Если Белый селился здесь, то, скорее всего, у него была яхта.

  • Водный стадион «Динамо» возвёл в стиле «сталинский ампир» архитектор Геннадий Мовчан. Фото © Wikipedia / Mike1979 Russia
  • Пентхаусы водного стадиона «Динамо». Фото © yandex
  • Фото © elitnoe
  • Фото © elitnoe
  • Фото © elitnoe
Связи семьи Белого с иноагентами

Отец Петра Белого, Александр Белый, был до перестройки уважаемым химиком, работавшим по обмену в США и ГДР. Однако в перестройку родитель совершил странный кульбит. Он вдруг уволился из РАН и переквалифицировался из советского химика в литератора, изучающего творчество Пушкина, Бродского, Цоя и Петра Мамонова.

Похоже, что крёстным отцом Белого-старшего на новом поприще стал тогдашний попечитель РГГУ Леонид Невзлин*, ближайший соратник Ходорковского**. При этом получается, что Невзлин* дал отцу Петра Белого работу на кафедре филологии и платил ему зарплату.

Остались воспоминания Белого-старшего о тех временах.

— На встрече с Невзлиным*, который тогда становился экономическим куратором РГГУ (со стороны «купившей» РГГУ фирмы «ЮКОС»), с напряжённым вниманием я ждал рокового момента, когда очередь дойдёт до меня, пишет Александр Белый.

На чём на самом деле разбогател Пётр Белый

Пётр Белый прославился как основатель фармацевтической компании «Промомед». На данный момент коммерсанту принадлежит в ней контрольный пакет из 88% акций стоимостью около 78,4 млрд рублей. Это основа его благосостояния.

Белый учредил «Промомед» в 2005 году. Спустя десятилетие эта фармкомпания обзавелась производством, а после пандемии ковида стала одной из самых успешных в России. Главные её хиты — средства от ожирения «Редуксин» и «Квинсента» (аналог «Оземпика»), препараты против коронавируса «Арепливир» и «Эсперавир», а также линейка лекарств для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ.

Деловая пресса констатирует, что доходы «Промомеда» постоянно растут. Они уже достигли 13 млрд рублей в первом полугодии текущего года — это на 82% больше, чем за аналогичное время в прошлом году. А за весь 2024 год, по сравнению с 2023-м, выручка увеличилась на 35%, до 21,4 млрд рублей.

Завод «Биохимик» в Саранске был куплен компанией «Промомед» в 2015 году. Фото © yandex

Судьбоносная рыбалка

Согласно сервису СПАРК, уже в 20-летнем возрасте Пётр Белый занялся бизнесом — оптовой торговлей за вознаграждение. Ему было не до высшего образования — шли девяностые. Похоже, Белый тогда заведовал обменным пунктом и якобы проходил фигурантом по уголовному делу о переводе валютных средств с использованием подложных документов нерезиденту.

В 2000 году Пётр Белый выступил сооснователем фирмы «Алламед», которая производила средства дератизации для животноводческих хозяйств. Вторым учредителем был Леонид Ринк, знаменитый соавтор яда «Новичок». Сайт «Алламеда» давно не функционирует, но в кэше посмотреть его можно. В разделе «Как мы отдыхаем» есть фотография корпоративной рыбалки во главе с Ринком.

В 2001 году Пётр Белый основал свой первый бизнес в области фармацевтики и параллельно пошёл учиться на «врачебное дело» в Московский государственный медико-стоматологический университет. На старших курсах, не добравшись ещё до ординатуры, основал «Промомед».

Стиль ведения бизнеса у Петра Белого своеобразный. До спецоперации, когда это ещё было можно, его компании записывались на кипрские офшоры. Многие из его юрлиц закрыты фискалами из-за нарушений.

Пётр Белый на корпоративной рыбалке. Фото © tilli.narod

Как Пётр Белый замешан в громких делах о взятках и растратах

В 2023 году Замоскворецкий суд вынес решение по громкому уголовному делу, возбуждённому против Анастасии Алексеевой, помощницы бывшего вице-премьера Правительства РФ.

— В 2016 году Алексеева, занимая указанную должность, получила взятку от гендиректора ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина в виде отдыха с дочерьми стоимостью более 4 млн 705 тыс. рублей в Королевстве Таиланд и Доминиканской Республике. Взамен она способствовала невключению лекарственных препаратов «Редуксин» в число подлежащих учёту, гласит пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры.

Взяткополучатель (Алексеева) пошла по всей строгости и получила 15 лет тюрьмы. А вот уголовное преследование взяткодателя (Якушкина из «Промомеда») было прекращено потому, что он «добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки».

Ранее был большой скандал с Денисом Швецовым, директором производства «Промомед». Его осудили на пару лет за растрату средств компании. Не признав вины, топ-менеджер начал раздавать компрометирующие Белого интервью. Якобы в «Промомеде» использовались сомнительные вещества с китайского завода, работающего без лицензии.

Головной офис «Промомеда» находится в историческом здании на проспекте Мира в Москве. Фото © 2gis

Сбежал ли Пётр Белый в Дубай? Тайная распродажа элитной недвижимости в Москве

На площади Борьбы у Екатерининского парка за 43 млн рублей продаётся трёшка в красивом дореволюционном особняке жёлтого цвета. Точь-в-точь (совпадает адрес, этаж и метраж) имелась в собственности у Петра Белого. Ещё в Сети можно найти объявления о продаже и сдаче в аренду двух разных пентхаусов в водном стадионе «Динамо». Белый в своё время покупал идентичные по характеристикам. Не исключено, что бизнесмен решил продать свою недвижимость в Москве.

По некоторым данным, полный тёзка Белого фигурирует в пресловутом списке «Покинувшие РФ в 2022–2024 годах». Якобы человек с такими же ФИО улетел из Москвы в Дубай.

Пётр Белый с супругой. Фото © VK / Татьяна Белая

* Признан в России иностранным агентом

** Включён в перечень экстремистов и террористов России

