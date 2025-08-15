Рыбалка с соавтором «Новичка» и пентхаус в водном стадионе: необычные факты о новом миллиардере Петре Белом Оглавление Пентхаусы на воде: где живёт новый российский миллиардер Пётр Белый Связи семьи Белого с иноагентами На чём на самом деле разбогател Пётр Белый Судьбоносная рыбалка Как Пётр Белый замешан в громких делах о взятках и растратах Сбежал ли Пётр Белый в Дубай? Тайная распродажа элитной недвижимости в Москве Forbes доложил о появлении нового долларового миллиардера в России: им стал Пётр Белый, основатель компании «Промомед», которая выпускает аналоги «Оземпика» и препараты от коронавируса. Что известно о Белом и как он живёт? 14 августа, 21:15 Миллиардер Пётр Белый — что о нём известно. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Астапкович, © Shutterstock / FOTODOM / Iljanaresvara Studio, © elitnoe

Пентхаусы на воде: где живёт новый российский миллиардер Пётр Белый

Внутри легендарного советского водного стадиона «Динамо» есть двухуровневые пентхаусы с прямым выходом к Химкинскому водохранилищу и собственными смотровыми площадками.

Стадион «Динамо» был построен в 1935 году и является памятником архитектуры. Изначально состоял из гавани, эллинга, трёх бассейнов и трибун на 3000 человек. В девяностые строение обветшало и стало превращаться в руины. От полного разрушения его спас ресторатор Аркадий Новиков, открывший элитное заведение в центральном корпусе. Сюда потянулись толстосумы. Стадион окончательно перестал использоваться по назначению, но приобрёл нарядный вид и оброс офисно-жилыми пристройками, возле начали швартоваться роскошные яхты.

По информации из Росреестра, некий Пётр Белый приобрёл в стадионе «Динамо» три дюплекса и одно машиноместо. Покупки совершались в период с 2014-го по 2021 год. Общая площадь приобретений составила 512 квадратов. Суммарная цена — до 300 млн рублей. Если Белый селился здесь, то, скорее всего, у него была яхта.











Связи семьи Белого с иноагентами

Отец Петра Белого, Александр Белый, был до перестройки уважаемым химиком, работавшим по обмену в США и ГДР. Однако в перестройку родитель совершил странный кульбит. Он вдруг уволился из РАН и переквалифицировался из советского химика в литератора, изучающего творчество Пушкина, Бродского, Цоя и Петра Мамонова.

Похоже, что крёстным отцом Белого-старшего на новом поприще стал тогдашний попечитель РГГУ Леонид Невзлин*, ближайший соратник Ходорковского**. При этом получается, что Невзлин* дал отцу Петра Белого работу на кафедре филологии и платил ему зарплату.

Остались воспоминания Белого-старшего о тех временах.

— На встрече с Невзлиным*, который тогда становился экономическим куратором РГГУ (со стороны «купившей» РГГУ фирмы «ЮКОС»), с напряжённым вниманием я ждал рокового момента, когда очередь дойдёт до меня, — пишет Александр Белый.

На чём на самом деле разбогател Пётр Белый

Пётр Белый прославился как основатель фармацевтической компании «Промомед». На данный момент коммерсанту принадлежит в ней контрольный пакет из 88% акций стоимостью около 78,4 млрд рублей. Это основа его благосостояния.

Белый учредил «Промомед» в 2005 году. Спустя десятилетие эта фармкомпания обзавелась производством, а после пандемии ковида стала одной из самых успешных в России. Главные её хиты — средства от ожирения «Редуксин» и «Квинсента» (аналог «Оземпика»), препараты против коронавируса «Арепливир» и «Эсперавир», а также линейка лекарств для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ.

Деловая пресса констатирует, что доходы «Промомеда» постоянно растут. Они уже достигли 13 млрд рублей в первом полугодии текущего года — это на 82% больше, чем за аналогичное время в прошлом году. А за весь 2024 год, по сравнению с 2023-м, выручка увеличилась на 35%, до 21,4 млрд рублей.

Завод «Биохимик» в Саранске был куплен компанией «Промомед» в 2015 году. Фото © yandex

Судьбоносная рыбалка

Согласно сервису СПАРК, уже в 20-летнем возрасте Пётр Белый занялся бизнесом — оптовой торговлей за вознаграждение. Ему было не до высшего образования — шли девяностые. Похоже, Белый тогда заведовал обменным пунктом и якобы проходил фигурантом по уголовному делу о переводе валютных средств с использованием подложных документов нерезиденту.

В 2000 году Пётр Белый выступил сооснователем фирмы «Алламед», которая производила средства дератизации для животноводческих хозяйств. Вторым учредителем был Леонид Ринк, знаменитый соавтор яда «Новичок». Сайт «Алламеда» давно не функционирует, но в кэше посмотреть его можно. В разделе «Как мы отдыхаем» есть фотография корпоративной рыбалки во главе с Ринком.

В 2001 году Пётр Белый основал свой первый бизнес в области фармацевтики и параллельно пошёл учиться на «врачебное дело» в Московский государственный медико-стоматологический университет. На старших курсах, не добравшись ещё до ординатуры, основал «Промомед».

Стиль ведения бизнеса у Петра Белого своеобразный. До спецоперации, когда это ещё было можно, его компании записывались на кипрские офшоры. Многие из его юрлиц закрыты фискалами из-за нарушений.

Пётр Белый на корпоративной рыбалке. Фото © tilli.narod

Как Пётр Белый замешан в громких делах о взятках и растратах

В 2023 году Замоскворецкий суд вынес решение по громкому уголовному делу, возбуждённому против Анастасии Алексеевой, помощницы бывшего вице-премьера Правительства РФ.

— В 2016 году Алексеева, занимая указанную должность, получила взятку от гендиректора ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина в виде отдыха с дочерьми стоимостью более 4 млн 705 тыс. рублей в Королевстве Таиланд и Доминиканской Республике. Взамен она способствовала невключению лекарственных препаратов «Редуксин» в число подлежащих учёту, — гласит пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры.

Взяткополучатель (Алексеева) пошла по всей строгости и получила 15 лет тюрьмы. А вот уголовное преследование взяткодателя (Якушкина из «Промомеда») было прекращено потому, что он «добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки».

Ранее был большой скандал с Денисом Швецовым, директором производства «Промомед». Его осудили на пару лет за растрату средств компании. Не признав вины, топ-менеджер начал раздавать компрометирующие Белого интервью. Якобы в «Промомеде» использовались сомнительные вещества с китайского завода, работающего без лицензии.

Головной офис «Промомеда» находится в историческом здании на проспекте Мира в Москве. Фото © 2gis

Сбежал ли Пётр Белый в Дубай? Тайная распродажа элитной недвижимости в Москве

На площади Борьбы у Екатерининского парка за 43 млн рублей продаётся трёшка в красивом дореволюционном особняке жёлтого цвета. Точь-в-точь (совпадает адрес, этаж и метраж) имелась в собственности у Петра Белого. Ещё в Сети можно найти объявления о продаже и сдаче в аренду двух разных пентхаусов в водном стадионе «Динамо». Белый в своё время покупал идентичные по характеристикам. Не исключено, что бизнесмен решил продать свою недвижимость в Москве.

По некоторым данным, полный тёзка Белого фигурирует в пресловутом списке «Покинувшие РФ в 2022–2024 годах». Якобы человек с такими же ФИО улетел из Москвы в Дубай.

Пётр Белый с супругой. Фото © VK / Татьяна Белая

* Признан в России иностранным агентом ** Включён в перечень экстремистов и террористов России

Авторы Пётр Егоров