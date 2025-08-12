Зеленский придумал, как оправдаться за то, что его не хотят видеть на Аляске
Зеленский: У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю, когда
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако сроки такой встречи пока не определены.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему он не приглашён на предстоящий саммит на Аляске.
«У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю, когда», — отметил Зеленский.
Встреча, запланированная на 15 августа на Аляске, пройдёт без участия украинского лидера. В Киеве это восприняли как попытку обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта без прямого представительства Украины. В окружении Зеленского отмечают, что такой формат может ослабить позиции страны на переговорах, а в оппозиции называют это «тревожным сигналом» для международной поддержки Киева.