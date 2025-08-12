Зеленский придумал, как оправдаться за то, что его не хотят видеть на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако сроки такой встречи пока не определены.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему он не приглашён на предстоящий саммит на Аляске.

«У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю, когда», — отметил Зеленский.