12 августа, 13:57

Зеленский придумал, как оправдаться за то, что его не хотят видеть на Аляске

Зеленский: У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю, когда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако сроки такой встречи пока не определены.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему он не приглашён на предстоящий саммит на Аляске.

«У меня будет встреча с Путиным и Трампом, но я не знаю, когда», — отметил Зеленский.

Встреча, запланированная на 15 августа на Аляске, пройдёт без участия украинского лидера. В Киеве это восприняли как попытку обсудить ключевые вопросы урегулирования конфликта без прямого представительства Украины. В окружении Зеленского отмечают, что такой формат может ослабить позиции страны на переговорах, а в оппозиции называют это «тревожным сигналом» для международной поддержки Киева.

