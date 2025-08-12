В двух районах Донецка произошло массовое отключение света
В Донецке произошло массовое отключение электроэнергии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Автоматическое отключение затронуло 236 трансформаторных подстанций в Кировском и Ленинском районах.
«Без электроэнергии остаются 47 550 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Ленинский — в южной части города, оба района удалены от линии боевого соприкосновения.
Ранее массовое отключение света из-за атаки ВСУ произошло в нескольких районах Ростовской области. В хуторе Золотаревка (Родионово-Несветайский район) из-за повреждения ЛЭП без света остались почти 200 жителей 87 домов.