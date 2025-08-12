Путин обратился с приветственным словом к участникам форума Шум

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодёжь.События», который проходит в Калининградской области. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что рад наблюдать за развитием форума, который вновь объединяет талантливых журналистов, создателей просветительского контента, пресс-секретарей и представителей других специальностей в области медиаиндустрии, а также студентов профильных образовательных учреждений.

Путин добавил, что в ходе дискуссий, встреч со знаменитыми журналистами и экспертами участники форума будут обсуждать широкий круг профессиональных вопросов. Кроме того, они смогут получить поддержку со стороны более опытных коллег для реализации собственных проектов.

«Подчеркну, именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, её истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — говорится в обращении президента РФ.