12 августа, 21:13

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала в эфир слово толкосрам

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала очередное загадочное сообщение. На этот раз в эфире прозвучало слово «толкосрам». Сообщение появилось на волнах станции во вторник, 12 августа, в 20:04 по московскому времени.

Радиостанция УВБ-76 была создана в 70-х годах прошлого века и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерных фоновых звуков. Информация об её истинном предназначении до сих пор отсутствует. В эфире периодически появляются загадочные сообщения, которые пытаются расшифровать радиолюбители и исследователи.

Накануне в эфире УВБ-76 повторились сообщения, которые были переданы перед началом специальной военной операции. Отличие закодированных посланий состояло лишь в группах цифр перед словами. Смысл этих сообщений остаётся неизвестным.

