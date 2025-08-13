Карен Хачанов вышел в четвёртый круг ATP Мастерс в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби в рамках третьего раунда турнира ATP «Мастерс» в Цинциннати. Поединок завершился с результатом 6:3, 6:3.

Карен Хачанов. Видео © X / Tennis TV

Бруксби получил путёвку в основной турнир по специальному приглашению. В следующем этапе россиянин встретится с победителем встречи между Брэндоном Накашимой (27-й посев) из США и немцем Александром Зверевым (3-й посев).