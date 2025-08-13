Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 01:51

Карен Хачанов вышел в четвёртый круг ATP Мастерс в Цинциннати

Карен Хачанов. Обложка © X / ATP Tour

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби в рамках третьего раунда турнира ATP «Мастерс» в Цинциннати. Поединок завершился с результатом 6:3, 6:3.

Карен Хачанов. Видео © X / Tennis TV

Бруксби получил путёвку в основной турнир по специальному приглашению. В следующем этапе россиянин встретится с победителем встречи между Брэндоном Накашимой (27-й посев) из США и немцем Александром Зверевым (3-й посев).

А ранее теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира ATP серии «Мастерс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского спортсмена. В следующем раунде Рублёву предстоит сыграть с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

