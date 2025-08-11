Даниил Медведев выбыл во втором круге турнира ATP Masters в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP Masters в Цинциннати, уступив во втором круге представителю Австралии Адаму Уолтону. Матч продолжался три сета и завершился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1 в пользу соперника.

Конец игры Медведева и Уолтона. Видео © X / Tennis TV

Уолтон обеспечил себе выход в третий круг, где встретится с 22-й ракеткой турнира чехом Иржи Легечкой. Медведев в этом розыгрыше был посеян под 12-м номером.

Соревнования в штате Огайо проходят на хардовом покрытии и входят в серию «Мастерс», уступающую по статусу лишь турнирам Большого шлема и Итоговому чемпионату ATP. Завершение турнира запланировано на 18 августа, общий призовой фонд составляет 9,1 млн долларов.