Турнир ATP перенесли из Белграда в Афины на фоне конфликта Джоковича с властями

Теннисный турнир категории 250, ранее запланированный в Белграде, состоится в ноябре в Афинах. Местом проведения станет арена баскетбольного клуба «Панатинаикос». Об этом сообщили на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Соревнования пройдут с 2 по 8 ноября. Для Афин это станет первым турниром ATP с 1994 года. Права на проведение соревнования принадлежат семье Новака Джоковича, которая инициировала перенос. Как отмечает сербское издание SportKlub, организаторы объяснили своё решение невозможностью обеспечить необходимые условия для проведения турнира в Белграде в запланированные сроки. Джокович трижды выигрывал домашний турнир (в 2009, 2011 и 2021 годах). В 2022 году он дошёл до финала, где проиграл россиянину Андрея Рублёву.

По данным греческого портала SDNA, смена локации может быть связана с напряжённостью в отношениях между Джоковичем и президентом Сербии Александром Вучичем. Теннисист ранее выражал поддержку протестам в стране. Испанское издание Mundo Deportivo добавляет, что Джокович рассматривал вариант с Афинами ещё после визита в Грецию в июне, где он встречался с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

Поводом для протестов в Сербии стало чрезвычайное происшествие на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения козырька на платформу с пассажирами погибли 16 человек. Позже в Белграде вспыхнули протесты из-за обрушения в Нови-Саде. Оппозиционеры требовали привлечь к ответственности виновных. На фоне беспорядков премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Вучич заявил, что за акциями протеста стоят «агенты западных стран», пытающиеся организовать «цветную революцию» с участием студентов и других демонстрантов.

Джокович неоднократно выражал солидарность с протестующими. Зимой он появился на баскетбольном матче в толстовке с надписью «Студенты — чемпионы», публиковал в соцсетях фото с митингов и даже написал имя пострадавшей студентки на камере после одной из игр.