Вулкан Ключевской выбросил пепловой столб на 12 км

На пути следования шлейфа находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Елизовского районов, а также Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там возможно выпадение небольшого количества пепла.

Ранее в МЧС предупредили жителей Камчатского края о возможном пеплопаде после извержения Ключевского вулкана. Авиационный код был снижен с «красного» до «оранжевого». Отмечалось, что пепловое облако может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.