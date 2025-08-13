Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 03:18

Вулкан Ключевской выбросил пепловой столб на 12 км

Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук

Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук

Ключевской вулкан выбросил пепловой столб высотой 12 километров. Шлейф пепла распространяется в южном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

На пути следования шлейфа находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Елизовского районов, а также Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там возможно выпадение небольшого количества пепла.

За сутки на Камчатке произошло 37 афтершоков магнитудой до 5,5
За сутки на Камчатке произошло 37 афтершоков магнитудой до 5,5

Ранее в МЧС предупредили жителей Камчатского края о возможном пеплопаде после извержения Ключевского вулкана. Авиационный код был снижен с «красного» до «оранжевого». Отмечалось, что пепловое облако может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar