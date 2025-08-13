Похороны на празднике: Две машины свадебного кортежа упали в 50-метровый обрыв в Дагестане

В Рутульском районе Дагестана два автомобиля, один из которых входил в свадебный кортеж, сорвались в 50-метровый обрыв. Об этом сообщило управление МВД по республике. В результате происшествия от полученных травм умер один человек, а ещё четверо пострадавших были госпитализированы.

Трагедия произошла 12 августа, когда 19-летний водитель Kia Rio, двигаясь в составе кортежа, не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал и столкнулся с автомобилем LADA Kalina. За рулём машины находился 18-летний местный житель. После аварии оба автомобиля упали в обрыв глубиной 50 метров.

«В результате ДТП 20-летний пассажир LADA Kalina скончался на месте происшествия. Оба водителя и пассажиры Kia Rio, местные жительницы 18 и 19 лет, доставлены в больницу», — говорится в сообщении.