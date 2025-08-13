Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 08:23

Сербский снайпер Берич сообщил о поджоге дома в РФ за критику Белграда

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Участник боевых действий на Донбассе Деян Берич заявил об угрозах из Сербии. По словам сербского снайпера, ему предлагали деньги, чтобы он перестал критиковать официальный Белград, а сразу после отказа сожгли его дом в Чехове.

«Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо [о властях Сербии]. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове <…>. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», — цитирует Берича ТАСС.

По счастливой случайности, самого сербского добровольца дома не оказалось. Снайпер рассказал, что для подобных нападений зарубежные спецслужбы нанимают сербов с долгами и предлагают им крупную сумму. Например, одному хотели заплатить около 15 млн рублей за устранение Берича.

Всё больше балканских добровольцев присоединяются к Армии России в зоне СВО
Всё больше балканских добровольцев присоединяются к Армии России в зоне СВО

Деян Берич — один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. Он взял себе позывной Деки — это его сокращённое имя. Здесь вы можете почитать интервью, которое Берич давал ещё в 2017 году, находясь в Донецке.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сербия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar