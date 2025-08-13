Сербский снайпер Берич сообщил о поджоге дома в РФ за критику Белграда

Участник боевых действий на Донбассе Деян Берич заявил об угрозах из Сербии. По словам сербского снайпера, ему предлагали деньги, чтобы он перестал критиковать официальный Белград, а сразу после отказа сожгли его дом в Чехове.

«Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо [о властях Сербии]. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове <…>. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», — цитирует Берича ТАСС.

По счастливой случайности, самого сербского добровольца дома не оказалось. Снайпер рассказал, что для подобных нападений зарубежные спецслужбы нанимают сербов с долгами и предлагают им крупную сумму. Например, одному хотели заплатить около 15 млн рублей за устранение Берича.