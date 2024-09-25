Всё больше добровольцев с Балкан приезжают в зону проведения специальной военной операции, чтобы сражаться на российской стороне. Об этом рассказал сербский снайпер Деян Берич с позывным Деки, прибывший в Херсонскую область для участия в мероприятии «Народного фронта».

«Всё больше и больше добровольцев приезжают [на СВО] с Балкан. Вот реально их достаточно много <...> Если раньше их были единицы, сейчас люди приезжают [в] достаточно [больших количествах]. Я не могу говорить, сколько есть, но приезжают постоянно. Вот это очень важно», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».

Сербский боец добавил, что западные СМИ оказывают значительное влияние на информационную повестку в балканских странах, а о реальном положении дел местные жители могут узнать только через соцсети и телеграм-каналы. При этом правильная информация, вовремя и правильно сказанная, приводит к росту притока добровольцев. По его словам, большая часть медиа, которые вещают на Балканах — это CNN, BBC и украинская пресса. При этом регион очень неспокоен и там всегда может произойти политический взрыв с непредсказуемыми последствиями. Сам Берич считает, что Балканы должны оставаться союзником РФ.

Берич вступил в ряды вооружённых отрядов самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в 2014 году, войдя в число первых иностранных граждан, участвовавших в сражениях в ДНР на стороне восставших против киевского режима. Впоследствии Деки получил звание майора и был награждён медалью «За возвращение Крыма». В декабре 2023-го он стал участью команды поддержки президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года.