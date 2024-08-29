«Хочу защищать Россию»: Любовь к россиянке сделала из бразильца добровольца-дроновода ВС РФ

Гражданин Бразилии влюбился в россиянку, и теперь, почувствовав вкус русской жизни, решил отправиться добровольцем на СВО. Дэвид и Ксения познакомились в социальных сетях и через несколько лет заочного общения решили встретиться в РФ. Уже скоро пара поженилась и поселилась в Екатеринбурге.

Как пишет kp.ru, Дэвид изначально хотел связать жизнь с формой и на родине он успел отслужить в армии. В бразильскую полицию его не взяли, зато уже в России у него пояился шанс вступить в ВС РФ. Ради этого бразилец поступил на курсы по управлению беспилотников в Центр начальной военной подготовки.

Дэвид в военной форме. Фото © kp.ru / Алексей Булатов

«Я живу в России, я люблю Россию, я хочу защищать Россию», — отмечает новобранец.

Единственная сложность в обучении — языковой барьер. Однако это Дэвиду помогает решить Ксения, которая присутствует на каждом занятии и быстро переводит команды на английский. На полигоне иностранца обучают стрелять, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, правильно эвакуировать раненых и штурмовать объекты. Причём последнее — самый сложный вид тренировок, в ходе которых курсант наравне со всеми преодолевает леса, поля, учится незаметно атаковать противника в зданиях.

«Как говорит командир, если ты потерял дрон, то кто ты? Штурмовик!», — отметил Дэвид.

Обучение длится уже два месяца, и теперь пара хочет пройти курс по ремонту и сборке БПЛА, чтобы на фронте быть максимально полезным и востребованным. Дэвид признаётся, что Россия превзошла все его ожидания, и он уже чувствует себя частью нашей страны.