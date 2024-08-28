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28 августа, 13:58

Новая группа подготовленных в РУС добровольцев отправилась на СВО из Грозного

В зону специальной военной операции из аэропорта в Грозном отправилась очередные добровольцы, прошедшие военную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени Президента России Владимира Путина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Из аэропорта в Грозном в зону СВО направилась очередная группа добровольцев, подготовленных в Российском университете спецназа. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина»,написал он.

Бойцов готовили для эффективного ведения боевых действий в различных условиях лучшие инструкторы университета, а фонд Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова снабдил их необходимым обмундированием и спецсредствами. Провожал добровольцев Председатель Правительства Чечни Магомед Даудов, выразивший им благодарность за готовность защищать страну в непростое время.

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Ранее с бойцами, подготовленными университетом спецназа в Гудермесе пообщался Владимир Путин, неделю назад прилетевший в Чечню. Президент отметил их отвагу и пожелал удачи на поле боя, добавив, что Россию невозможно победить, пока на её страже стоят такие мужчины.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Юрий Лысенко
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