Новая группа подготовленных в РУС добровольцев отправилась на СВО из Грозного
В зону специальной военной операции из аэропорта в Грозном отправилась очередные добровольцы, прошедшие военную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени Президента России Владимира Путина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Из аэропорта в Грозном в зону СВО направилась очередная группа добровольцев, подготовленных в Российском университете спецназа. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина», — написал он.
Бойцов готовили для эффективного ведения боевых действий в различных условиях лучшие инструкторы университета, а фонд Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова снабдил их необходимым обмундированием и спецсредствами. Провожал добровольцев Председатель Правительства Чечни Магомед Даудов, выразивший им благодарность за готовность защищать страну в непростое время.
Ранее с бойцами, подготовленными университетом спецназа в Гудермесе пообщался Владимир Путин, неделю назад прилетевший в Чечню. Президент отметил их отвагу и пожелал удачи на поле боя, добавив, что Россию невозможно победить, пока на её страже стоят такие мужчины.
Telegram / Kadyrov_95