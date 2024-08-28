Новая группа подготовленных в РУС добровольцев отправилась на СВО из Грозного

В зону специальной военной операции из аэропорта в Грозном отправилась очередные добровольцы, прошедшие военную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени Президента России Владимира Путина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Из аэропорта в Грозном в зону СВО направилась очередная группа добровольцев, подготовленных в Российском университете спецназа. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина», — написал он.

Бойцов готовили для эффективного ведения боевых действий в различных условиях лучшие инструкторы университета, а фонд Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова снабдил их необходимым обмундированием и спецсредствами. Провожал добровольцев Председатель Правительства Чечни Магомед Даудов, выразивший им благодарность за готовность защищать страну в непростое время.