Экс-боец армии Колумбии прибыл в Курскую область, чтобы помочь РФ на фоне повальной лжи Запада

В рядах российской интернациональной бригады «Пятнашка» в Курской области служат два добровольца из Колумбии. Об этом завил один из иностранцев с позывным Кочевник в беседе с ТАСС.

«Вообще мы приехали сюда для задач по оказанию медицинской помощи, но из-за языкового вопроса — я не говорю по-русски, лишь чуть-чуть — мы больше сосредоточены на материально-техническом обеспечении, подвозе боеприпасов, снаряжения, еды, чтобы мы могли помочь ребятами на передовой», — говорит боец.

Его товарищ — Кондор — три года служил в армии Колумбии. На передовой он находится девять месяцев, выполняет задачи обеспечения и охраны. Доброволец отметил, что в «Пятнашке» очень хорошо обращаются с иностранцами.