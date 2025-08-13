В Европе запретят привычные гель-лаки из-за токсичного влияния на половые органы
ЕС решил отказаться от привычных лаков для ногтей из-за ТРО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TanitaKo
Европейская комиссия решила отказаться от использования ключевого вещества в составе многих гель-лаков, из-за его негативного влияния на репродуктивную систему человека. С 1 сентября 2025 года компонент официально попадёт в перечень запрещённых химикатов на территории Евросоюза.
Само вещество имеет название, которое вы даже читать не возьмётесь, — триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO). Это решение затрагивает не только европейских производителей и потребителей, но и международный рынок, ведь TPO широко применяется в косметике по всему миру, включая Россию. Однако российские регуляторы пока не планируют вводить аналогичные ограничения.
В ответ на нововведения мастера маникюра в России уже советуют клиентам внимательно изучать состав средств и переходить на альтернативные продукты с TPO-L — производной, которую считают не такой токсичной. Тем не менее гарантий безопасности нового вещества пока нет.
Ранее врач рассказала, что проблемы с внешним видом ногтей сигнализируют о недостатке витамина B в организме. Также это может проявляться в появлении угрей на коже и трещин на губах. А ещё при этом могут ухудшаться память и внимание.