В Европе запретят привычные гель-лаки из-за токсичного влияния на половые органы

Европейская комиссия решила отказаться от использования ключевого вещества в составе многих гель-лаков, из-за его негативного влияния на репродуктивную систему человека. С 1 сентября 2025 года компонент официально попадёт в перечень запрещённых химикатов на территории Евросоюза.

Само вещество имеет название, которое вы даже читать не возьмётесь, — триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO). Это решение затрагивает не только европейских производителей и потребителей, но и международный рынок, ведь TPO широко применяется в косметике по всему миру, включая Россию. Однако российские регуляторы пока не планируют вводить аналогичные ограничения.

В ответ на нововведения мастера маникюра в России уже советуют клиентам внимательно изучать состав средств и переходить на альтернативные продукты с TPO-L — производной, которую считают не такой токсичной. Тем не менее гарантий безопасности нового вещества пока нет.