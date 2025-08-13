Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:45

В Европе запретят привычные гель-лаки из-за токсичного влияния на половые органы

ЕС решил отказаться от привычных лаков для ногтей из-за ТРО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TanitaKo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TanitaKo

Европейская комиссия решила отказаться от использования ключевого вещества в составе многих гель-лаков, из-за его негативного влияния на репродуктивную систему человека. С 1 сентября 2025 года компонент официально попадёт в перечень запрещённых химикатов на территории Евросоюза.

Само вещество имеет название, которое вы даже читать не возьмётесь, — триметилбензоилдифенилфосфиноксид (TPO). Это решение затрагивает не только европейских производителей и потребителей, но и международный рынок, ведь TPO широко применяется в косметике по всему миру, включая Россию. Однако российские регуляторы пока не планируют вводить аналогичные ограничения.

В ответ на нововведения мастера маникюра в России уже советуют клиентам внимательно изучать состав средств и переходить на альтернативные продукты с TPO-L — производной, которую считают не такой токсичной. Тем не менее гарантий безопасности нового вещества пока нет.

Ногти и ресницы на халяву: Зумерши из Краснодара кинули салоны красоты на десятки тысяч рублей
Ногти и ресницы на халяву: Зумерши из Краснодара кинули салоны красоты на десятки тысяч рублей

Ранее врач рассказала, что проблемы с внешним видом ногтей сигнализируют о недостатке витамина B в организме. Также это может проявляться в появлении угрей на коже и трещин на губах. А ещё при этом могут ухудшаться память и внимание.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ЕС
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar