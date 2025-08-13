Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 13:16

Мука в России за год подорожала на 10,3%

Мука в России за год подорожала на 10,3% и достигла 75,6 рубля за килограмм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

За последний год стоимость пшеничной муки в российских супермаркетах увеличилась на внушительные 10,3%. Такие данные приводит сервис «Ценозавр», результаты мониторинга которого изучил «Постньюс».

Сегодня средняя цена за килограмм муки в крупнейших торговых сетях страны достигает примерно 75,6 рубля. Однако стоит учитывать, что это усреднённый показатель — в некоторых регионах и магазинах стоимость может быть выше. Рост цен на муку затрагивает не только потребителей, но и производителей, ведь этот продукт является ключевым ингредиентом для многих блюд и хлебобулочных изделий.

Ранее Life.ru сообщал, что кофе в России с начала 2025 года подорожал на 26,9%. Таким образом, упаковка растворимого кофе весом в 150 грамм обойдётся покупателю в 580,5 рубля, а 250 грамм зёрен будут стоить 797,8 рубля. В цене возросло как само сырьё, так и транспортировка.

Владимир Озеров
