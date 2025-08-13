Мука в России за год подорожала на 10,3%

За последний год стоимость пшеничной муки в российских супермаркетах увеличилась на внушительные 10,3%. Такие данные приводит сервис «Ценозавр», результаты мониторинга которого изучил «Постньюс».

Сегодня средняя цена за килограмм муки в крупнейших торговых сетях страны достигает примерно 75,6 рубля. Однако стоит учитывать, что это усреднённый показатель — в некоторых регионах и магазинах стоимость может быть выше. Рост цен на муку затрагивает не только потребителей, но и производителей, ведь этот продукт является ключевым ингредиентом для многих блюд и хлебобулочных изделий.