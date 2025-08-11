Встреча Путина и Трампа
11 августа, 16:37

На вес золота: Названа причина резкого подорожания кофе в России

Постньюс: Цены на кофе в России выросли на 26,9% за 2025 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кофе в России резко подорожал с начала 2025 года — средняя цена выросла почти на четверть (26,9%). Сейчас упаковка растворимого кофе весом 150 грамм стоит порядка 580,5 рубля, молотого (250 гр.) — около 656 рублей, а зёрна (250 гр.) обойдутся покупателю примерно в 797,8 рубля. Об этом сообщает «Постньюс».

Специалисты указывают, что рост цен вызван увеличением стоимости сырья и затрат на транспортировку. Дополнительное давление оказывают природные факторы вроде засух и неблагоприятных условий выращивания, влияющих на урожайность. К этому добавляется растущая стоимость упаковки.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году цена на кофе может подскочить до 20-40% при наиболее худшем развитии событий. Однако даже при самых благоприятных условиях стоимость напитка может увеличиться на 5-10%

