На вес золота: Названа причина резкого подорожания кофе в России

Кофе в России резко подорожал с начала 2025 года — средняя цена выросла почти на четверть (26,9%). Сейчас упаковка растворимого кофе весом 150 грамм стоит порядка 580,5 рубля, молотого (250 гр.) — около 656 рублей, а зёрна (250 гр.) обойдутся покупателю примерно в 797,8 рубля. Об этом сообщает «Постньюс».

Специалисты указывают, что рост цен вызван увеличением стоимости сырья и затрат на транспортировку. Дополнительное давление оказывают природные факторы вроде засух и неблагоприятных условий выращивания, влияющих на урожайность. К этому добавляется растущая стоимость упаковки.