На следующей неделе появится риск скачка курса доллара. Чего боятся экономисты и что будет с рублём

На неделе с 18 по 24 августа на валютном рынке возможны аномальные колебания. Причём как в одну, так и в другую сторону. Экономисты дали анонс основных событий, которые повлияют на доллар, и спрогнозировали курс рубля. 13 августа, 21:25

Почему курс рубля не снижается на этой неделе

На валютном рынке продолжает сохраняться повышенная неопределённость. При этом курс валют всё же удерживается ниже отметки 80 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывают продажи экспортной выручки и августовский налоговый период, но негативные факторы также заметны.

— Среди них — снижение цен на нефть, ослабление внешнего спроса, а также ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, что в перспективе может ослабить привлекательность рублёвых активов, — отметила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Какие события определят курс валют на следующей неделе

На следующей неделе ключевым событием для рынков, безусловно, станут последствия встречи президентов России и США на Аляске в пятницу, 15 августа, которая способна значительно повлиять на геополитические ожидания инвесторов.

— Важна и ожидаемая публикация статистики по Китаю, включая данные о промышленном производстве и безработице. При этом внутренний рынок будет следить за динамикой нефтяных котировок и объёмом экспортных поступлений, — рассказала Гаянэ Замалеева.

Стоит отметить, что итоги переговоров президентов России и США, которые состоятся в пятницу на Аляске, рынок уже частично учёл в ценах. Однако реакция на фактические результаты может быть очень и очень разной в зависимости от содержания заявлений и степени конкретики по итогам встречи. На этот момент обратил внимание владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Среди других событий, способных повлиять на курс, — публикация данных по США и риторика Белого дома в адрес ФРС. На внутреннем фоне внимание участников рынка будет приковано к сигналам Банка России относительно дальнейшей процентной политики. В этом свете важны все детали инфляционного отчёта, который выходит по средам.

На следующей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на ряде ключевых событий. В среду, 20 августа, ожидается публикация протоколов заседания ФРС, которые могут дать сигналы по дальнейшей политике американского регулятора, а также состоятся плановые аукционы ОФЗ, важные для оценки спроса на рублёвые активы. С 21-го по 23 августа пройдёт симпозиум Jackson Hole, где возможны заявления о глобальных монетарных перспективах. На эти события обратил внимание управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Гаянэ Замалеева считает, что при базовом сценарии рубль останется в диапазоне 79–82 за доллар, а при неблагоприятных внешних новостях возможны краткосрочные движения к 83–84. Она допускает и ещё более сильное укрепление рубля в моменте. Это может произойти при позитивном исходе встречи президентов и достижении реальных договорённостей. Курс евро, по базовому прогнозу, может находиться в пределах 91–94 рублей, юаня — в районе 11,0–11,4.

Несмотря на сохраняющееся внешнее давление и наличие геополитических рисков, курс доллара пока удерживается ниже отметки 80 рублей. В краткосрочной перспективе этот уровень остаётся ключевой поддержкой, а сама область 80–81 рубль — ближайшим потенциальным диапазоном колебаний при нейтральном новостном фоне. Такой прогноз сделал Василий Гиря.

— Если же итоги переговоров окажутся позитивными для рынков, рубль сможет укрепиться, а доллар отправится в сторону 78,5–79 рублей. В случае усиления геополитической напряжённости возможен возврат котировок к диапазону 81–82 рубля за доллар, — считает Василий Гиря.

Базовый прогноз на неделю 18–24 августа предполагает колебания в узком диапазоне 79–82 рубля за доллар. Высокие реальные ставки и обязательная продажа экспортной выручки (до 30 апреля 2026 года) пока компенсируют слабость сырьевых цен и внешние угрозы. Снижение объёмов ежедневных валютных продаж Минфина может привести к умеренному росту волатильности, но в краткосрочной перспективе тренд останется стабильным. Выход из диапазона возможен при более жёсткой риторике ФРС, что усилит доллар, или при резких изменениях нефтяных котировок. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

— Полагаю, что на следующей неделе курс рубля к доллару будет удерживаться в узком диапазоне 78–83 рубля. Главным фактором влияния станут переговоры России и США. Тут есть три сценария развития событий. Оптимистичный: переговоры снизят геополитическую напряжённость, и рубль укрепится до 77–80 рублей. Нейтральный (наиболее вероятный): результаты будут размытыми, и курс будет колебаться в диапазоне 80–86 рублей. Резких движений не ожидаю. Пессимистичный: если переговоры провалятся и риск санкций ужесточится, рубль может упасть ниже 90 в течение недели, — рассказал операционный директор «АВИ Кэпитал» Виктор Шахурин.

По его словам, рынок остаётся нервным из-за риска новых санкций, сезонного роста импорта и снижения нефтяных доходов. Однако даже в таких условиях курс остаётся чуть ниже 80 рублей, поддерживаемый валютными интервенциями, профицитом торгового баланса и политикой ЦБ.

Авторы Нина Важдаева