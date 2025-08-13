Легкоатлетка Кнороз раскрыла главную причину недопуска россиян на мировую арену

Из-за действий Себастьяна Коу, возглавляющего World Athletics, российские спортсмены окажутся в конце списка тех, кто получит разрешение на участие в международных состязаниях. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила российская легкоатлетка Полина Кнороз.

Спортсменка выразила предположение, что лёгкая атлетика станет одной из последних спортивных дисциплин, которым позволят вернуться на международную арену. По её словам, подобное положение дел вызывает лишь «большое разочарование». Кнороз считает, что заявления о том, что именно легкоатлеты первыми среди россиян начали применять допинг, являются лишь удобным предлогом.

«Он просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких», — пояснила она.