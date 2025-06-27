В IBU назвали условия допуска биатлонистов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Италии

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит не более четверых российских спортсменов до Олимпиады-2026, если они наберут необходимое количество квалификационных очков на Кубке мира или Кубке IBU до середины будущего января. Об этом заявили в IBU. К биатлонистам из Белоруссии союз выставил такие же условия. Сейчас у российских и белорусских спортсменов нет возможности зарабатывать необходимые очки.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений», — приводит комментарий представителя союза ТАСС.

Основная проблема заключается в отсутствии у российских биатлонистов доступа к официальным стартам под эгидой IBU. Для получения олимпийских лицензий спортсменам необходимо до середины января 2026 года набрать квалификационные очки на Кубке мира или Кубке IBU. Альтернативный вариант через wild card (не более двух на каждый пол) также требует участия в этих соревнованиях.

В IBU подчёркивают, что текущие правила не предусматривают исключений или специальных условий для нейтральных атлетов. Группа мониторинга союза продолжает наблюдать за ситуацией, но каких-либо изменений в ближайшее время не ожидается. Отстранение национальных федераций России и Беларуси остаётся в силе, что фактически блокирует возможность подготовки спортсменов к олимпийскому отбору.

Международный сезон по биатлону начнётся в конце ноября. Старт Олимпийских игр 2026 в Италии назначен на февраль.