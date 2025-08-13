Встреча Путина и Трампа
13 августа, 18:40

Практически неуязвим: Машиностроитель объяснил странную форму танка-«летающей тарелки»

Эксперт Игнатов: Корпус советского танка Объект 279 сделал его неуязвимым

Тяжёлый танк «Объект 279». Обложка © Парк «Патриот»

Советский танк «Объект 279» считался неуязвимым для НАТОвских противотанковых средств. Об этом рассказал научный сотрудник ВНИИтрансмаш Дмитрий Игнатов.

«Такая форма делала корпус танка более рикошетным и существенно снижала вероятность пробития брони. Это решение советских конструкторов делало танк практически неуязвимым для современных на тот момент противотанковых средств НАТО», — пояснил эксперт в интервью RT.

Уникальная конструкция четырёхгусеничного танка с криволинейной броней толщиной до 265 мм в лобовой части и специальным противокумулятивным экраном обеспечивала ему беспрецедентную защиту. По словам Игнатова, «Объект 279» превосходил все тяжёлые танки своего времени по уровню защищённости.

Разработанный в конце 1950-х годов как машина для действий в условиях ядерной войны, танк так и не пошёл в серийное производство, оставшись уникальным образцом советского танкостроения. Его необычный внешний вид и выдающиеся характеристики до сих пор вызывают интерес у специалистов и любителей бронетехники.

Солдат из Техаса пытался передать России секреты танков Abrams
«Объект 279» был не единственным образцом советской военной инженерии, поражающим воображение. Ранее Life.ru публиковал подборку из шести устрашающих боевых машин СССР, в основу которых легли необычные конструкторские концепции.

