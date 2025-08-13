Практически неуязвим: Машиностроитель объяснил странную форму танка-«летающей тарелки»

Советский танк «Объект 279» считался неуязвимым для НАТОвских противотанковых средств. Об этом рассказал научный сотрудник ВНИИтрансмаш Дмитрий Игнатов.

«Такая форма делала корпус танка более рикошетным и существенно снижала вероятность пробития брони. Это решение советских конструкторов делало танк практически неуязвимым для современных на тот момент противотанковых средств НАТО», — пояснил эксперт в интервью RT.

Уникальная конструкция четырёхгусеничного танка с криволинейной броней толщиной до 265 мм в лобовой части и специальным противокумулятивным экраном обеспечивала ему беспрецедентную защиту. По словам Игнатова, «Объект 279» превосходил все тяжёлые танки своего времени по уровню защищённости.

Разработанный в конце 1950-х годов как машина для действий в условиях ядерной войны, танк так и не пошёл в серийное производство, оставшись уникальным образцом советского танкостроения. Его необычный внешний вид и выдающиеся характеристики до сих пор вызывают интерес у специалистов и любителей бронетехники.