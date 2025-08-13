Росатом: ВСУ утром попытались обстрелять прилегающие к ЗАЭС объекты

ВСУ утром в среду, 13 августа, обстреляли промышленную зону вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявили в госкорпорации «Росатом». Там отметили, что украинские силы вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, прилегающим к станции.

«Сегодня с утра вооружённые силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС», — сообщили в «Росатоме».

Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано.