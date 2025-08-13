Краснодар разгромил московское Динамо в матче Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 4:0 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча, прошедшая на «ВТБ-Арене», стала триумфом для южан благодаря голам Казбека Мукаилова (19-я и 44-я минуты), Густаво Сантоса (34-я минута) и Эдуарда Сперцяна (87-я минута).

Для двух игроков «Краснодара» этот матч стал знаковым: Мукаилов дебютировал в основном составе, а Сантос отметился первым голом за клуб. Также особую значимость матчу придало участие хоккейной легенды Александра Овечкина, который как воспитанник московского «Динамо» выполнил символический первый удар перед началом игры.