Ахмат проиграл Оренбургу в первом матче Черчесова в Кубке России

Футбольный клуб «Оренбург» в домашней встрече одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Это был второй матч грозненского клуба под руководством Станислава Черчесова.

В составе хозяев отличились Станислав Поройков на 56-й минуте и Владислав Камилов в добавленное время (90+5). Грозненцы сократили отставание на последних минутах благодаря голу Мануэля Келиану (90+1).

После двух туров «Зенит» возглавляет группу с шестью очками, казанский «Рубин» и «Оренбург» имеют по три очка, а «Ахмат» пока не набрал ни одного. В следующем туре 26 августа оренбуржцы примут «Зенит», а грозненцы сыграют с «Рубином» на своём поле.