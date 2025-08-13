Встреча Путина и Трампа
13 августа, 19:14

Ахмат проиграл Оренбургу в первом матче Черчесова в Кубке России

Станислав Черчесов. Обложка © Wikipedia.org / Артём Гусев

Футбольный клуб «Оренбург» в домашней встрече одержал победу над «Ахматом» со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Это был второй матч грозненского клуба под руководством Станислава Черчесова.

В составе хозяев отличились Станислав Поройков на 56-й минуте и Владислав Камилов в добавленное время (90+5). Грозненцы сократили отставание на последних минутах благодаря голу Мануэля Келиану (90+1).

После двух туров «Зенит» возглавляет группу с шестью очками, казанский «Рубин» и «Оренбург» имеют по три очка, а «Ахмат» пока не набрал ни одного. В следующем туре 26 августа оренбуржцы примут «Зенит», а грозненцы сыграют с «Рубином» на своём поле.

По регламенту две лучшие команды группы выйдут в плей-офф «Пути РПЛ», а третья продолжит борьбу в «Пути регионов». Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит рекорд по числу побед в турнире.

КДК РФС накажет Ахмат за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Зенита
Напомним, что Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» 5 августа. В первой же игре после этого, грозненцы, неожиданно для многих, обыграли петербургский «Зенит» в четвёртом туре РПЛ. А предыдущая встреча этих команд состоялась 31 июля и закончилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

