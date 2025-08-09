Встреча Путина и Трампа
9 августа, 19:33

Ахмат победил Зенит в первом матче под руководством Черчесова

Станислав Черчесов. Обложка © Telegram / ФК «Ахмат» Грозный

«Ахмат» победил «Зенит» в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 30-й минуте был забит благодаря автоголу Вани Дркушича.

Это был первый матч грозненцев под руководством нового тренера Станислава Черчесова. «Ахмат» набрал первые три очка в сезоне и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами идёт на восьмой позиции.

«Мы соперничали»: Божович отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет
В следующем туре «Ахмат» 16 августа сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович намекнул на уход из клуба после поражения от «Локомотива». Героем дерби стал Алексей Батраков, оформивший первый в истории хет-трик в составе железнодорожников в ворота красно-белых.

