«Сплин» зарегистрировал новый бренд в России, но концертов ждать не стоит

Группа «Сплин» получила от Роспатента свидетельство на товарный знак «Ласта и паста». По данным Life.ru, заявка была подана ещё летом прошлого года, а решение о регистрации принято 6 августа 2025 года. Однако, по словам источников, это не означает возвращения коллектива к концертной деятельности в России — речь идёт о бизнес-проектах, а не о музыке.