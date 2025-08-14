Встреча Путина и Трампа
14 августа, 08:19

«Сплин» зарегистрировал новый бренд в России, но концертов ждать не стоит

Обложка © Петр Ковалев/ТАСС

Группа «Сплин» получила от Роспатента свидетельство на товарный знак «Ласта и паста». По данным Life.ru, заявка была подана ещё летом прошлого года, а решение о регистрации принято 6 августа 2025 года. Однако, по словам источников, это не означает возвращения коллектива к концертной деятельности в России — речь идёт о бизнес-проектах, а не о музыке.

По данным Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), бренд Lasta&Pasta зарегистрирован в четырёх классах. В товарной категории он охватывает широкий спектр одежды — от нижнего белья и изделий из латекса до тюбетеек, церковных облачений и шуб.

Марина Фещенко
