14 августа, 08:28

Васильев из «Сплина» зарабатывает в России на холодильниках и бытовой технике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Digital Genetics

ООО «Сплин», подконтрольное лидеру группы Александру Васильеву и басисту Александру Морозову, помимо концертной деятельности, торгует бытовой техникой, мебелью, металлическими изделиями и электротоварами. В 2024 году, как выяснил Life.ru, компания завершила год с убытком почти 2 млн рублей и задолженностью свыше 62 млн, но продолжает работать за счёт торговых операций.

С учётом того, что «Сплин» не выступает в России уже три года, основная выручка его компании, вероятно, поступала от продажи бытовой техники — холодильников, фенов, телевизоров, что и позволило фирме удержаться на плаву. Запуск нового бренда выглядит как попытка восстановить деловую репутацию, пострадавшую из-за украинофильских высказываний Александра Васильева и его отъезда из страны.

Подробности читайте в расследовании Life.ru.

Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками
Марина Фещенко
