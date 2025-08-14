Солист «Сплина» продаёт имущество за границей, но сохраняет квартиры в Петербурге

Александр Васильев из группы «Сплин» сейчас проживает в Испании и выступает в небольших залах, которые не всегда собирают полную аудиторию. Как выяснил Life.ru, в октябре 2024 года он продал дом в Курортном районе Петербурга стоимостью около 40 млн рублей, однако у него остались две квартиры в городе — общей стоимостью до 50 млн рублей.

Васильев, похоже, остро нуждается в деньгах. По данным СМИ и афиш, его концерты за рубежом проходят слабо — выступать приходится в небольших залах и барах, причём далеко не всегда при полном аншлаге. О непростом финансовом положении косвенно говорит и продажа в октябре прошлого года его загородного дома в Курортном районе Петербурга. Стоимость сделки неизвестна, но кадастровая цена особняка площадью 400 квадратных метров на участке 12 соток составляла около 40 миллионов рублей. При этом в Петербурге у музыканта остаются две квартиры — 55,7 и 96,4 кв. м, оцениваемые в общей сложности в 40–50 миллионов рублей.