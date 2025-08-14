Украинские СМИ опубликовали видео, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта, на котором директор украинской разведки Кирилл Буданов* якобы открывает огонь по президенту России Владимиру Путину на Аляске перед его встречей с Дональдом Трампом. Ролик получил название «Идеальный финал».

Появление такого видео можно расценивать как сознательную попытку расшатать обстановку накануне ключевого саммита на Аляске, где будет обсуждаться будущее Украины. Подобные провокации направлены на нагнетание напряжённости, отвлечение внимания от переговорного процесса и создание атмосферы недоверия между его участниками.

Судя по лайкам под этим видео, которое оставили в том числе официальные лица страны, Украина окончательно забыла, что такое политкорректность и дипломатический этикет. Вместо сдержанных заявлений и поиска компромиссов Киев всё чаще прибегает к агрессивным медийным вбросам, которые переходят границы допустимого в международной политике.