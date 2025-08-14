Пять часов ожидания и селфи на веранде: Халатность врачей в Ижевске поставила под удар жизнь ребёнка

Юного спортсмена из Казани, приехавшего на сборы в Удмуртию, оставили без своевременной медицинской помощи. Об инциденте рассказали наши коллеги из Mash Iptash.

Фельдшеры в Удмуртии пошли фотографироваться у бассейна вместо помощи ребёнку. Видео © Telegram / Mash Iptash

Группа пловцов остановилась в спортивном комплексе Rustic.Sport, когда у одного из детей ночью резко поднялась температура. К утру она достигла 39,7°, и взрослые вызвали скорую. По словам матери мальчика, она просила не давать лекарств до приезда врачей, однако помощь пришла лишь через пять часов — диспетчер ссылалась на высокую загруженность.

Когда медики наконец прибыли, ребёнку уже дали жаропонижающее. Тренеры утверждают, что фельдшеры лишь поверхностно осмотрели пациента, не поставив диагноза, списали состояние на ослабленный иммунитет, а затем отправились делать фотографии у бассейна.