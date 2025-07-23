Полиция расследует шокирующую смерть матери и дочери после ошибки диспетчера

В Великобритании мать и дочь с инвалидностью умерли не дождавшись скорой помощи. Как сообщает издание People, их тела нашли спустя четыре месяца после звонка, на который медики не отреагировали.

Личности умерших удалось опознать. Это 47-летняя Альфонсина Джиако Леуга, болевшая анемией, а её 18-летняя дочь Лорейн Чолла, страдающая синдромом Дауна. Женщина позвонила по номеру 999, попросив, чтобы медики срочно приехали, поскольку ей и дочери требуется помощь. Но врачи так и не прибыли. Впоследствии оказалось, что вызов был ошибочно классифицирован как прерванный, и от него отказались.

Согласно заключению патологоанатома, Леуга умерла от пневмонии. Причина смерти её дочери пока не установлена. Предположительно тела могли находиться в течение недель или месяцев пока их не обнаружат. При этом Альфонсину ранее госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, но настояла на выписке, потому что дома находилась Лорейн, и отказалась от повторного визита в больницу.