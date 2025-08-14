Певица Акула раскрыла, кого выбрала продюсером для своей годовалой дочки

В ноябре прошлого года певица Оксана Почепа, более известная по псевдониму Акула, впервые стала мамой. У неё с композитором Игорем Бабаевым родилась дочь Раиса. К материнству в 40 лет артистка подошла осознанно. Она заранее решила, что после появления ребёнка постарается сохранить привычный ритм жизни.

«Я не приверженец ставить ребёнка на пьедестал и класть свою жизнь, сейчас всё под её ноги. Нет, мы каждый — самостоятельная единица», — заявила звезда в интервью Пятому каналу.

Артистка не планировала жертвовать карьерой и уходить в декретный отпуск. Её муж поддержал это решение и даже убедил отказаться от грудного вскармливания, чтобы жена могла спокойно ездить по делам и оставлять Раю с няней. Бабаев старается делать всё возможное, чтобы супруга не зацикливалась на роли матери. Через несколько месяцев после родов он подарил ей билеты в Таиланд.

Однако трудоголик Почепа не смогла долго лежать на пляже, она выступила во время отпуска. Певица призналась, что просто не умеет отдыхать и большую часть жизни проводит на сцене. Акула очень любит свою профессию, поэтому была бы рада, если бы наследница пошла бы по её стопам.

Почва для этого уже подготовлена, муж звезды дружит с продюсером Михаилом Чертищевым — отцом юной звезды Betsy, чей хит «Сигма Бой» покорил весь мир. Он заявил, что с радостью поможет маленькой Раисе сделать первые шаги в карьере.